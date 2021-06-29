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Митрофанов проведет бой с непобежденным боксером из Нигерии

Бокс
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Митрофанов проведет бой с непобежденным боксером из Нигерии

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Украинец Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) 17 июля в Лесниках (Киевская область) проведет 10-раундовый бой с 25-летним нигерийцем Рилливаном Айоделе Бабатунде (13-0, 8 КО).

В бою с африканцем Митрофанов проведет первую защиту титула WBO Oriental в первом среднем весе. Пояс 31-летний боксер из Чернигова завоевал в декабре 2020 года после победы над британцем Асинией Байфилдом.

Стоит отметить, что Бабатунде впервые в карьере отбоксирует за пределами родины.

Соперник Митрофанова в рейтинге BoxRec среди боксеров первого среднего веса занимает 259-е место, в то время как Дмитрий идет на 59-й позиции.

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В статье: Бокс Дмитрий Митрофанов
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