Чисора поставил крупную сумму на победу Англии на Евро-2020

Бывший соперник Виталия Кличко и Александра Усика Дерек Чисора (32-11, 23 КО) в Твиттере сообщил, что сделал ставку на победу сборной Англии на Евро-2020.

Чисора поставил на команду Гарета Саутгейта 6 тысяч фунтов, а в случае триумфа англичан на Евро-2020 супертяж получит 36 тысяч в британской валюте.

Дерек Чисора в субботу может еще раз пострадать от Украины. Именно украинцы в 1/4 финала Евро-2020 3 июля в Риме сыграют с командой Англии.