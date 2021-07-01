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Чисора поставил крупную сумму на победу Англии на Евро-2020
Боксер активно следит за континентальным форумом
Бывший соперник Виталия Кличко и Александра Усика Дерек Чисора (32-11, 23 КО) в Твиттере сообщил, что сделал ставку на победу сборной Англии на Евро-2020.
Чисора поставил на команду Гарета Саутгейта 6 тысяч фунтов, а в случае триумфа англичан на Евро-2020 супертяж получит 36 тысяч в британской валюте.
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Дерек Чисора в субботу может еще раз пострадать от Украины. Именно украинцы в 1/4 финала Евро-2020 3 июля в Риме сыграют с командой Англии.
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