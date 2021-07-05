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Уорд назвал боксера, с которым Ломаченко должен подраться

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И это не Теофимо Лопес

Уорд назвал боксера, с которым Ломаченко должен подраться

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Бывший лучший боксер мира Андре Уорд поговорил о перспективах Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), который в конце июня триумфально перекрыл поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), побив техническим нокаутом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

"На месте Ломаченко я бы нацелился на бой с Джервонтой Дэвисом. Но не отказался бы и от остальных самых больших боев в этом весе. Ведь только так можно искупить свое поражение.

Хочу видеть бои между Ломаченко, Дэвисом, Райаном Гарсией и Девином Хэйни. Хочу видеть бои, а не слушать пустую болтовню. Ведь пока что они только обещают, а боев нет", - сказал Уорд.

Основной целью Василия Ломаченко остается реванш с Теофимо Лопесом, однако маловероятно, что этот бой состоится ранее 2022 года.

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В статье: Василий Ломаченко Андре Уорд
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Источник:
Vringe.com

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