Уорд назвал боксера, с которым Ломаченко должен подраться

Бывший лучший боксер мира Андре Уорд поговорил о перспективах Василия Ломаченко (15-2, 11 КО), который в конце июня триумфально перекрыл поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), побив техническим нокаутом Масайоши Накатани (19-2, 13 КО).

"На месте Ломаченко я бы нацелился на бой с Джервонтой Дэвисом. Но не отказался бы и от остальных самых больших боев в этом весе. Ведь только так можно искупить свое поражение.

Хочу видеть бои между Ломаченко, Дэвисом, Райаном Гарсией и Девином Хэйни. Хочу видеть бои, а не слушать пустую болтовню. Ведь пока что они только обещают, а боев нет", - сказал Уорд.

Основной целью Василия Ломаченко остается реванш с Теофимо Лопесом, однако маловероятно, что этот бой состоится ранее 2022 года.