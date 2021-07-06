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Хирн: Джошуа не ждет Фьюри – следующим будет Усик

Бокс
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Почему же нет официального подтверждения боя?

Хирн: Джошуа не ждет Фьюри – следующим будет Усик

фото - boxingscene.com

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Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) Эдди Хирн прояснил задержку в переговорах с командой Александра Усика (18-0, 13 КО).

"25 сентября на стадионе Тоттенхэма? Смотрите, это дата, над которой мы работаем. Это стадион, над которым мы работаем. Я думаю, нет большой спешки и вот почему многое происходит за кулисами: с местом проведения, убеждении в том, что мы заполним полностью стадион... Контракт на очень хорошем этапе – мы дошли до мелких-мелких деталей.

У нас нет большой спешки, мы все еще работаем над боем, убеждаемся, что будет полная вместимость, что они все разрешат осенью. И это будет условием того, чтобы сделать поединок в Лондоне.

Джошуа ждет Фьюри? Нет, следующим будет Усик. Это сделка согласована с Усиком. Все главные составляющие контракта утверждены.

Я видел, как некоторые раздувают теории заговора: «Они задерживают бой, чтобы посмотреть, как закончится поединок 24 июля». До боя еще 3 недели, а наш план – подраться с Александром Усиком. Вот что мы намереваемся сделать", - заявил Хирн.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Vringe.com

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