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Митрофанов победил Бабатунде и защитил титул WBO Oriental

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Митрофанов победил Бабатунде и защитил титул WBO Oriental

UA-Футбол
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Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 5 КО) в главном событии боксерского вечера в центре ACCO International в Киеве успешно защитил титул чемпиона мира по версии WBO Oriental.

Наш соотечественник уверенно победил чемпиона Нигерии Рилливана Бабатунде (13-1, 8 КО). Украинец одолел соперника единогласным решением судей (99-91, 98-92, 99-90).

Результаты других поединков боксерского шоу:

Василий Чеботарь (Украина, 8-0, 3 КО) - Елдорбек Саидов (Узбекистан, 5-5-2, 3 KO) - UD 8

Хасан Байсангуров (Россия, 20-1, 10 КО) - Берикбай Нуримбетов (Казахстан, 7-3-1, 2 KO) - TKO 1/8

Хусейн Байсангуров (Россия, 18-1, 16 КО) - Ника Гважава (Грузия, 12-21-3, 6 KO) - TKO 3/8

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В статье: Дмитрий Митрофанов
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