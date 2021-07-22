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Джо Джойс и Карлос Такам провели дуэль взглядов

Бокс
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Боксеры не хотели сводить глаз

Джо Джойс и Карлос Такам провели дуэль взглядов

Новина українською

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) провели традиционную дуэль взглядов. Напомним, бой состоится 24 июля в Лондоне, Великобритания.

Британец и француз не смогли отвести взгляд друг от друга даже после того, как Френк Уоррен остановил процедуру.

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В статье: Джо Джойс Карлос Такам
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