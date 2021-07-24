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Александр Усик провел утреннюю тренировку в подготовке к бою с Джошуа. Фото
Украинец готовится
фото - kyivpost.com
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Фото с утренней тренировки наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона Тоттенхэм.
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