Александр Усик провел утреннюю тренировку в подготовке к бою с Джошуа. Фото

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) продолжает подготовку к поединку против чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Фото с утренней тренировки наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона Тоттенхэм.