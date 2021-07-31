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Инсайдер: Ломаченко проведет бой 11 декабря против Комми
Так себе новости ...
Boxingscene
Известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий поединок 11 декабря против американца, бывшего чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттере.
Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел против японца Масайоши Накатани (19-2, 11 КО) и победил того техническим нокаутом.
Отметим, что отанний соперник Беринчика
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