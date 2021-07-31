Инсайдер: Ломаченко проведет бой 11 декабря против Комми

Известный боксерский инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что украинский легковес Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий поединок 11 декабря против американца, бывшего чемпиона мира по версии IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Твиттере.

Напомним, что свой последний поединок Ломаченко провел против японца Масайоши Накатани (19-2, 11 КО) и победил того техническим нокаутом.