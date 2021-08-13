Редкач: Беленюку нужно сходить на службу к Усику

Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Жаном Беленюком, который сообщил о том, что столкнулся с расизмом.

"Зависть – удел слабых. Нужно на службу к Усику сходить. Он знает, как можно легко избавиться от такой нечисти.

Жан – чемпион. Слава Украине", – сказал Редкач.

Напомним, что к Беленюку в центре Киева подошли молодые люди, которые выкрикивали "Вали в Африку".