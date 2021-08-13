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Редкач: Беленюку нужно сходить на службу к Усику
Иван дал совет чемпиону
Украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) прокомментировал ситуацию с олимпийским чемпионом в греко-римской борьбе Жаном Беленюком, который сообщил о том, что столкнулся с расизмом.
"Зависть – удел слабых. Нужно на службу к Усику сходить. Он знает, как можно легко избавиться от такой нечисти.
Жан – чемпион. Слава Украине", – сказал Редкач.
Напомним, что к Беленюку в центре Киева подошли молодые люди, которые выкрикивали "Вали в Африку".
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