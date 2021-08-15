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Известно имя второго украинца, который подерется в андеркарте поединка Усик - Джошуа

Бокс
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Интересный бой

Известно имя второго украинца, который подерется в андеркарте поединка Усик - Джошуа

UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF International Максим Продан (19-0-1, 15 КО) подерется в андеркарте поединка Усик - Джошуа. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн.

"В андеркарте боя Джошуа - Усик мы стараемся устроить возвращение Каллума Смита в рамках полутяжелого веса. Флориан Марку будет драться с Максимом Проданом. Это отличный поединок, который должен был состояться в "Бойцовском лагере".

Возможно, я завершу работу над кардио на этих выходных, а затем состоится анонс" - сказал он.

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона "Тоттенхэм".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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