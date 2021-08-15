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Известно имя второго украинца, который подерется в андеркарте поединка Усик - Джошуа
Интересный бой
Украинский чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF International Максим Продан (19-0-1, 15 КО) подерется в андеркарте поединка Усик - Джошуа. Об этом сообщил британский промоутер Эдди Хирн.
"В андеркарте боя Джошуа - Усик мы стараемся устроить возвращение Каллума Смита в рамках полутяжелого веса. Флориан Марку будет драться с Максимом Проданом. Это отличный поединок, который должен был состояться в "Бойцовском лагере".
Возможно, я завершу работу над кардио на этих выходных, а затем состоится анонс" - сказал он.
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на арене стадиона "Тоттенхэм".
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