  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Красюк: Когда Усик приходит на пресс-конференцию, люди слушают его с широко открытыми глазами
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Красюк: Когда Усик приходит на пресс-конференцию, люди слушают его с широко открытыми глазами

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Комментарий специалиста

Красюк: Когда Усик приходит на пресс-конференцию, люди слушают его с широко открытыми глазами

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, как ему работается со своим подопечным. Слова специалиста цитирует канал SecondOut:

"Быть промоутером Усика - большое удовольствие. Он талантливый и как боксер, и как личность. Когда Усик приходит на пресс-конференцию, то что бы он ни говорил, люди слушают его с широко открытыми глазами и даже не осознают, что он, например, может говорить какие-то глупости, как и любой другой человек.

У Усика есть притягательная харизма. Когда он выходит в прямой эфир в Instagram, YouTube, люди пристально всматриваются и слушают, что он говорит. Это усиливает восприятие великой личности, которой является Александр. На самом деле было несложно работать с таким парнем, как Усик, потому что он знает, что делать на ринге и за его пределами.

Когда мы впервые прибыли в Великобританию, чтобы провести бой с Тони Беллью, он почти не говорил по-английски, но знал отдельные слова и был способен связать несколько фраз, которые могли стать мемом. Например, во время Всемирной боксерской суперсерии он сказал: "I'm feel, I'm very feel", и это стало хэштегом. Работать с ним как с личностью, боксером и знаменитостью - больше удовольствия, чем вызов" - сказал он.

Напомним, что ранее Красюк рассказал о наибольшой угрозе для Усика на данный момент.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Александр Красюк
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...