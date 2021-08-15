Красюк: Когда Усик приходит на пресс-конференцию, люди слушают его с широко открытыми глазами

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал, как ему работается со своим подопечным. Слова специалиста цитирует канал SecondOut:

"Быть промоутером Усика - большое удовольствие. Он талантливый и как боксер, и как личность. Когда Усик приходит на пресс-конференцию, то что бы он ни говорил, люди слушают его с широко открытыми глазами и даже не осознают, что он, например, может говорить какие-то глупости, как и любой другой человек.

У Усика есть притягательная харизма. Когда он выходит в прямой эфир в Instagram, YouTube, люди пристально всматриваются и слушают, что он говорит. Это усиливает восприятие великой личности, которой является Александр. На самом деле было несложно работать с таким парнем, как Усик, потому что он знает, что делать на ринге и за его пределами.

Когда мы впервые прибыли в Великобританию, чтобы провести бой с Тони Беллью, он почти не говорил по-английски, но знал отдельные слова и был способен связать несколько фраз, которые могли стать мемом. Например, во время Всемирной боксерской суперсерии он сказал: "I'm feel, I'm very feel", и это стало хэштегом. Работать с ним как с личностью, боксером и знаменитостью - больше удовольствия, чем вызов" - сказал он.