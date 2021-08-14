Промоутер Усика: Сейчас самая большая угроза для Александра - это Джошуа​​​​​​​

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк поделился мыслями по поводу самых больших вызовов, которые стоят сегодня перед его подопечным. Слова специалиста цитирует канал SecondOut:

"Сейчас самая большая угроза для Усика - это Джошуа, поскольку он будет драться с ним в следующем бою. Так что, вероятно, главная опасность - это Энтони, ведь на данный момент Усику не предстоит бой ни с Уайлдером, ни с Фьюри. Им нужно подраться друг с другом, кто одержит победу и станет угрозой. В данный момент я считаю, что угроза номер один - это Джошуа" - сказал он.