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Ригондо и Каземиро взяли вес перед боем. Видео

Бокс
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Скоро бой

Ригондо и Каземиро взяли вес перед боем. Видео

UA-Футбол
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В ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (США) состоится бой между обладателем титула WBA в легком весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) и обладателем титула WBO Джонриэлем Каземиро (30-4, 21 КО).

Традиционно, самому поединку за два титула предшествовала церемония взвешивания. Так, под кубинцем весы показали 53,3 кг., в то время как его соперник оказался немного тяжелее - 53,5 кг.

Дуэль взглядов:

Напомним, что ранее Жан Беленюк рассказал о критериях отбора персонала на Олимпиаду.

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В статье: Каземиро Гильермо Ригондо
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