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Ригондо и Каземиро взяли вес перед боем. Видео
Скоро бой
В ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (США) состоится бой между обладателем титула WBA в легком весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) и обладателем титула WBO Джонриэлем Каземиро (30-4, 21 КО).
Традиционно, самому поединку за два титула предшествовала церемония взвешивания. Так, под кубинцем весы показали 53,3 кг., в то время как его соперник оказался немного тяжелее - 53,5 кг.
Дуэль взглядов:
Title on the line. Doesn’t get any bigger than this #RigondeauxCasimero pic.twitter.com/GLmiBM2q6F— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) August 13, 2021
Напомним, что ранее Жан Беленюк
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