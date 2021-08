Ригондо и Каземиро взяли вес перед боем. Видео

В ночь с 14 на 15 августа в Карсоне (США) состоится бой между обладателем титула WBA в легком весе Гильермо Ригондо (20-1, 13 КО) и обладателем титула WBO Джонриэлем Каземиро (30-4, 21 КО).

Традиционно, самому поединку за два титула предшествовала церемония взвешивания. Так, под кубинцем весы показали 53,3 кг. , в то время как его соперник оказался немного тяжелее - 53,5 кг .

Дуэль взглядов:

