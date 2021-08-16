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Такой бокс нам не нужен: Ригондо и Каземиро отметились антирекордом

Бокс
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Такой бокс нам не нужен: Ригондо и Каземиро отметились антирекордом

фото - boxingscene.com

Новина українською

На прошлой неделе Джон Риэль Каземиро (31-4, 21 КО) разделенным решением судей остановил двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО).

Компания Compubox сообщила, что Каземиро и Ригондо обновили антирекорд по количеству точных ударов в 12-раундовом бою. За 36 минут кулаки Каземиро достигли цели 47 раз, а Ригондо нанес только 44 прицельных удара.

Ранее антирекорд принадлежал Марио Барриосе и Девису Боскьеро, которые в 2016 году суммарно нанесли 100 точных ударов.

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В статье: Бокс Гильермо Ригондо
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