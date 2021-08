Такой бокс нам не нужен: Ригондо и Каземиро отметились антирекордом

На прошлой неделе Джон Риэль Каземиро (31-4, 21 КО) разделенным решением судей остановил двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО).

Компания Compubox сообщила, что Каземиро и Ригондо обновили антирекорд по количеству точных ударов в 12-раундовом бою. За 36 минут кулаки Каземиро достигли цели 47 раз, а Ригондо нанес только 44 прицельных удара.

Not much to see here, as they combined to land just 91 punches, the lowest total for a 12-round fight in CompuBox's 36-year history. Casimero was awarded the decision due to his aggressiveness. pic.twitter.com/wPJpkvVeGm