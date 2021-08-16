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Такой бокс нам не нужен: Ригондо и Каземиро отметились антирекордом
фото - boxingscene.com
На прошлой неделе Джон Риэль Каземиро (31-4, 21 КО) разделенным решением судей остановил двукратного олимпийского чемпиона Гильермо Ригондо (20-2, 13 КО).
Компания Compubox сообщила, что Каземиро и Ригондо обновили антирекорд по количеству точных ударов в 12-раундовом бою. За 36 минут кулаки Каземиро достигли цели 47 раз, а Ригондо нанес только 44 прицельных удара.
Not much to see here, as they combined to land just 91 punches, the lowest total for a 12-round fight in CompuBox's 36-year history. Casimero was awarded the decision due to his aggressiveness. pic.twitter.com/wPJpkvVeGm— CompuBox (@CompuBox) August 15, 2021
Ранее антирекорд принадлежал Марио Барриосе и Девису Боскьеро, которые в 2016 году суммарно нанесли 100 точных ударов.
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