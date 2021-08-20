Далакяна обязали драться с "временным" чемпионом WBA

Всемирная боксерская ассоциация санкционировала бой между обладателем пояса WBA в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и обладателем «временного» титула Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО).

Командам двух боксеров дали время до 18 сентября. Если к тому времени представители Далакяна и Консепсьона не договорятся, то в WBA назначат промоутерские торги.

Артем Далакян в последний раз выходил на ринг 8 февраля 2020 года в Киеве, когда по очкам прошел Хосбера Переса и в четвертый раз защитил титул WBA в наилегчайшем весе.

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