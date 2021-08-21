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Мэнни Пакьяо оказался легче Угаса
Результаты церемонии взвешивания
В ночь с 20 на 21 августа состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего главного боксерского шоу.
Под экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо весы показали 66,2 кг., в то время как под его соперником, чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Йорденисом Угасом - на 400 граммов больше (66,6 кг ).
ALL BUSINESS ????— FOX Sports: PBC (@PBConFOX) August 20, 2021
Final stare down between @MannyPacquiao and WBA Champ @YordenisUgas before they meet inside the ring tomorrow night!
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Напомним, Йорденис заменил Эррола Спенса в поединке против легенды мирового бокса из-за проблем с глазом у американца. Бой Пакьяо - Угас состоится в ночь с 21 на 22 августа и будет будет показан по системе PPV.
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