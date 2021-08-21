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Мэнни Пакьяо оказался легче Угаса

Бокс
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Результаты церемонии взвешивания

Мэнни Пакьяо оказался легче Угаса

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 20 на 21 августа состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего главного боксерского шоу.

Под экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо весы показали 66,2 кг., в то время как под его соперником, чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Йорденисом Угасом - на 400 граммов больше (66,6 кг ).

Напомним, Йорденис заменил Эррола Спенса в поединке против легенды мирового бокса из-за проблем с глазом у американца. Бой Пакьяо - Угас состоится в ночь с 21 на 22 августа и будет будет показан по системе PPV.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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