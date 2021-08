Мэнни Пакьяо оказался легче Угаса

В ночь с 20 на 21 августа состоялась церемония взвешивания участников завтрашнего главного боксерского шоу.

Под экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях, филиппинцем Мэнни Пакьяо весы показали 66,2 кг., в то время как под его соперником, чемпионом в полусреднем весе по версии WBA Йорденисом Угасом - на 400 граммов больше ( 66,6 кг ).

