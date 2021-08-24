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Усик написал стих в честь 30-летия Украины
Боксер дружит с поэзией
Александр Усик (18-0, 13 KO) в Instagram записал видео, посвященное Дню независимости Украины. Боксер зачитал стих собственного авторства.
«Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна – матір рідна моя.
Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,
Ти для нас усіх любима, Україна моя!
Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила
І я буду молитись, щоб в теплі ти була».
Александр Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
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