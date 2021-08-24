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Усик написал стих в честь 30-летия Украины

Бокс
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Боксер дружит с поэзией

Усик написал стих в честь 30-летия Украины

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 KO) в Instagram записал видео, посвященное Дню независимости Украины. Боксер зачитал стих собственного авторства.

«Ти у мене єдина, ти у мене одна,

Ти така неймовірна – матір рідна моя.

Моя сильна й відкрита, моя ненька й сестра,

Ти для нас усіх любима, Україна моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,

Ти всіх нас зігріваєш, але мерзнеш сама.

Хочу я побажати, щоб ти вічно жила

І я буду молитись, щоб в теплі ти була».

Александр Усик 25 сентября в Лондоне проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

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В статье: Александр Усик Бокс
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