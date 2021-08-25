Бой Сиренко с россиянином отложили на две недели

Промоутерская компания B1 Boxing в Facebook объявила, что бой между Владиславом Сиренко (17-0, 14 КО) и Александром Устиновым (36-4, 26 КО) перенесен с 4 по 18 сентября. Причины переноса не уточняются.

Также организаторы поединка изменили и место проведения вечера бокса. Вместо Варны Сиренко и Устинов встретятся в Пловдиве, где Владислав и проходит подготовку к очередному поединку.

Владислав Сиренко в последнем бою в июне текущего года в Киеве нокаутом в четвертом раунде побил опытного француза Невфеля Уата.

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