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На заметку Усику: 7 случаев, когда Джошуа выходил на элитный уровень бокса. ВИДЕО

Бокс
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Главные моменты карьеры британского нокаутера

На заметку Усику: 7 случаев, когда Джошуа выходил на элитный уровень бокса. ВИДЕО

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Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Самое время вспомнить те случаи, когда Джошуа был на высоте. Разумеется, не обойдется и без боя с легендарным Владимиром Кличко.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа IBF На заметку Усику: 7 случаев когда Джошуа выходил на элитный уровень бокса. ВИДЕО Главные моменты карьеры британского нокаутера Чемпион WBA WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с Александром Усиком (18-0 13 КО). Самое время вспомнить те случаи когда Джошуа был на высоте. Разумеется не обойдется и без боя с легендарным Владимиром Кличко. Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале! Тільки найважливіші новини з Олімпіади та світу спорту в нашому телеграм-каналі!
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