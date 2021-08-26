На заметку Усику: 7 случаев, когда Джошуа выходил на элитный уровень бокса. ВИДЕО

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Самое время вспомнить те случаи, когда Джошуа был на высоте. Разумеется, не обойдется и без боя с легендарным Владимиром Кличко.

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