Салидо: В реванше Ломаченко победит Лопеса

Первый обидчик Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) на профессиональном ринге Орландо Салидо дал прогноз на возможный реванш украинца с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

"Первый бой? Это был хороший поединок. Я думаю, Ломаченко слишком уважал его и слишком долго защищался. Он должен был начать атаковать раньше. Это была его стратегия, и она для него не сработала. Но все хорошо, так движется бокс.

Я думаю, в реванше Ломаченко будет драться с ним с самого начала. Он не будет раздумывать весь бой, как в прошлый раз. Я верю, что Ломаченко может победить судейским решением", - сказал Салидо.

Ожидается, что реванш между Ломаченко и Лопесом пройдет в первой половине 2022 года.

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