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Вице-чемпион Олимпиады в Токио Хижняк женился
Боксер выбыл из ряда холостяков
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обладатель серебряной награды Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк женился. Его избранницей стала девушка по имени Татьяна.
Хижняк в Токио считался большим претендентом на золото, но в финале нокаутом проиграл сопернику из Бразилии.
После Олимпиады Александр Хижняк решил остаться в любителях с прицелом на Игры 2024 года в Париже.
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