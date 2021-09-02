Вице-чемпион Олимпиады в Токио Хижняк женился

Обладатель серебряной награды Олимпийских игр в Токио Александр Хижняк женился. Его избранницей стала девушка по имени Татьяна.

Хижняк в Токио считался большим претендентом на золото, но в финале нокаутом проиграл сопернику из Бразилии.

После Олимпиады Александр Хижняк решил остаться в любителях с прицелом на Игры 2024 года в Париже.

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