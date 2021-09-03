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Мексиканская боксерка умерла через пять дней после нокаута
Сразу после боя спортсменку отправили в реанимацию
18-летняя мексиканская боксёрша Жанетта Закариас Сапата скончалась спустя пять дней после того, как потерпела поражение нокаутом в поединке на профессиональном ринге. Об этом сообщает BBC.
Сапата выступала в женской полусредней весовой категории. В минувшие выходные её нокаутировала представительница Канады Мари-Пьер Уль в четвёртом раунде поединка, который состоялся в Монреале. Мексиканская спортсменка пропустила левый апперкот и правый хук, её отправили в местный госпиталь, где она скончалась спустя пять дней.
Это был шестой поединок Жанетты Закариас Сапаты на профессиональном ринге. Мексиканская спортсменка дебютировала в боксе в 15-летнем возрасте. Всего на счету Жанетты две победы и четыре поражения.
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