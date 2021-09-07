Сиренко: Мне нужны такие соперники, как Устинов

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал о бое с россиянином Александром Устиновым.

"Мои промоутеры искали для меня соперника, у которого бы было серьезное имя в боксе, который бы располагался на серьезных позициях. Главным критерием было то, чтобы благодаря этому поединку я улучшил свои позиции в рейтингах.

Я считаю, что такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы. Это те бойцы, которые помогут расти, ведь, как все знают, боксер растет от соперника, а не во время тренировок", – сказал Сиренко.

Бой Сиренко – Устинов состоится 10 сентября в Париже.