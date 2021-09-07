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Сиренко: Мне нужны такие соперники, как Устинов

Бокс
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Украинец считает, что россиянин поможет ему подняться в рейтинге

Сиренко: Мне нужны такие соперники, как Устинов

Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко рассказал о бое с россиянином Александром Устиновым.

"Мои промоутеры искали для меня соперника, у которого бы было серьезное имя в боксе, который бы располагался на серьезных позициях. Главным критерием было то, чтобы благодаря этому поединку я улучшил свои позиции в рейтингах.

Я считаю, что такие оппоненты, как Устинов, мне сейчас необходимы. Это те бойцы, которые помогут расти, ведь, как все знают, боксер растет от соперника, а не во время тренировок", – сказал Сиренко.

Бой Сиренко – Устинов состоится 10 сентября в Париже.

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В статье: Владислав Сиренко
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Источник:
Tribuna

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