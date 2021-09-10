Сиренко потренировался в Париже на фоне Эйфелевой башни. ВИДЕО

Украинский супертяж Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) вместе с Джеймсом Али Баширом провел открытую тренировку в Париже перед боем с опытным россиянином Александром Устиновым (36-4-1, 27 КО).

Организаторы вечера бокса в столице Франции не стали мудрить и привезли боксеров к подножью знаменитой Эйфелевой башни.

Бой Сиренко – Устинов пройдет сегодня, 10 сентября.

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