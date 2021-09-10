  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сиренко потренировался в Париже на фоне Эйфелевой башни. ВИДЕО
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сиренко потренировался в Париже на фоне Эйфелевой башни. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

Впереди ответственный бой

Сиренко потренировался в Париже на фоне Эйфелевой башни. ВИДЕО

Фото — B1 Boxing

Новина українською

Украинский супертяж Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) вместе с Джеймсом Али Баширом провел открытую тренировку в Париже перед боем с опытным россиянином Александром Устиновым (36-4-1, 27 КО).

Организаторы вечера бокса в столице Франции не стали мудрить и привезли боксеров к подножью знаменитой Эйфелевой башни.

Бой Сиренко – Устинов пройдет сегодня, 10 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко Бокс Александр Устинов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...