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Белью: Джошуа настигнет Усика во второй половине боя
Новый комментарий от британца
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью поделился мыслями о бое между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Не забывайте, что Усик не настоящий супертяжеловес. Все продолжают говорить, что он крузер, однако он величайший боец первого тяжелого веса, который когда-нибудь надевал перчатки. Так что Усик обладает потрясающим набором навыков, но я просто считаю, что весовые категории в боксе существуют не просто так.
В период между седьмым и девятым раундом Усик выяснит, что он не природный супертяжеловес. Я думаю, что Джошуа настигнет Александра за счет скорости, мощи и настойчивости.
Я бы хотел, чтобы Усик прекратил драться с моими друзьями, поскольку желаю болеть за него. Я просто обожаю его и очень сильно уважаю этого парня. Однако он бьется с моими друзьями, поэтому я не могу поддерживать его", - сказал Беллью.
Усик и Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.
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