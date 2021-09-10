Холифилд перевесил Белфорта на 9 кг

В ночь с 11 на 12 сентября во Флориде состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.

В андеркарде этого боя пройдут три поединка: Андерсон Сильва – Тито Ортис, Дэвид Хэй – Джо Фурнье и Энди Венсес – Джоно Кэрролл.

В преддверии турнира состоялась церемония взвешивания. По её итогам Холифилд оказался более чем на девять килограмм тяжелее Белфорта.

Triller: Legends 2. Результаты взвешивания.

Эвандер Холифилд (102,2 кг) – Витор Белфорт (93,5 кг)