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Холифилд перевесил Белфорта на 9 кг
Эвандер пересек отметку в 100 кг
фото - boxingscene.com
В ночь с 11 на 12 сентября во Флориде состоится вечер бокса, в главном событии которого встретятся бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд и экс-чемпион UFC Витор Белфорт.
В андеркарде этого боя пройдут три поединка: Андерсон Сильва – Тито Ортис, Дэвид Хэй – Джо Фурнье и Энди Венсес – Джоно Кэрролл.
В преддверии турнира состоялась церемония взвешивания. По её итогам Холифилд оказался более чем на девять килограмм тяжелее Белфорта.
Triller: Legends 2. Результаты взвешивания.
Эвандер Холифилд (102,2 кг) – Витор Белфорт (93,5 кг)
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