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Ну хоть так: Джошуа показал битву взглядов с Усиком. Фото
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, в котором показал необычную битву взглядов со своим будущим соперником, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО ).
Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на арене стадиона Тоттенхэм в Лондоне (Великобритания).
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