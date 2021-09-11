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Ну хоть так: Джошуа показал битву взглядов с Усиком. Фото

Бокс
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Ну хоть так: Джошуа показал битву взглядов с Усиком. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Британский супертяжеловес, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, в котором показал необычную битву взглядов со своим будущим соперником, украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО ).

Напомним, что бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на арене стадиона Тоттенхэм в Лондоне (Великобритания).

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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