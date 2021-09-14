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Отец Фьюри: Уайлдер – опасный соперник даже для Тайсона

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Джон хочет организовать мегафайт

Отец Фьюри: Уайлдер – опасный соперник даже для Тайсона

The Sun

Новина українською

Отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри хочет, чтобы сын провел бой с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"Если Тайсон и Джошуа преодолеют препятствия в своих поединках, то их совместный бой состоится. Их обоих ждут опасные бои.

Уайлдер – опасный соперник даже для Тайсона. Усик спал в боях с Чисорой и Уизерспуном, но есть предчувствие, что 25 сентября он будет другим человеком.

Перед Тайсоном и Энтони стоит непростая задача. Могут ли они оба с ней справиться? Да. Надеюсь, что они оба это сделают и останутся невредимыми. Давайте устроим этот бой.

Самый крупный поединок века может состояться только между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Мне интересен только этот бой в супертяжелом весе", – сказал Фьюри-старший.

Бой Джошуа и Усика пройдет 25 сентября. Фьюри и Уайлдер проведут поединок 9 октября.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Tribuna

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