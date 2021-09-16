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Тайсон Фьюри: Не думаю, что бой с Джошуа когда-либо состоится
Британец считает, что Энтони не сможет доставить ему проблем
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC, британец Тайсон Фьюри выразил сомнения, что его объединительный поединок с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа когда-нибудь состоится.
"Мне осталось провести два или три боя, потому что больше никто не способен доставить мне проблем. Все мои соперники были разбиты. Энтони Джошуа не дрался ни с одним из тяжеловесов в расцвете сил. Я не очень оптимистичен, не думаю, что бой с Джошуа когда-либо состоится", — сказал Фьюри в интервью Гари Невиллу.
Напомним, Джошуа 25 сентября сразится с Александром Усиком, Фьюри 9 октября проведёт третий бой с Деонтеем Уайлдером.
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