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Официально: Бой Ломаченко - Комми, дата - 11 декабря

Бокс
(1 голосов)

Наконец мы узнали имя соперника

Официально: Бой Ломаченко - Комми, дата - 11 декабря

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий бой 11 декабря.

Промоутер нашего спортсмена Эгис Климас сообщил, что следующим соперником хай-тека станет ганец Ричард Комми (30-3, 27 КО).

При этом, специалист сообщил, что команда Ломаченко работает над организацией реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Напомним, что свой последний бой Василий провел против японца Масаёши Накатани и победил того нокаутом в 9 раунде.

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В статье: Василий Ломаченко Ричард Комми
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