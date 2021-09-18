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Официально: Бой Ломаченко - Комми, дата - 11 декабря
Наконец мы узнали имя соперника
Boxingscene
Украинский легковес, экс-чемпион мира Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой следующий бой 11 декабря.
Промоутер нашего спортсмена Эгис Климас сообщил, что следующим соперником хай-тека станет ганец Ричард Комми (30-3, 27 КО).
При этом, специалист сообщил, что команда Ломаченко работает над организацией реванша с Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Напомним, что свой последний бой Василий провел против японца Масаёши Накатани и победил того нокаутом в 9 раунде.
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