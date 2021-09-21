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Джошуа против олимпийских чемпионов: два нокаута в двух боях. ВИДЕО

Бокс
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Александру Усику на заметку

Джошуа против олимпийских чемпионов: два нокаута в двух боях. ВИДЕО

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Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Усик станет третьим соперником Джошуа с золотой медалью Олимпийских игр. Два предыдущих столкновения с себе подобными боксер из Уотфорда выиграл нокаутом.

В апреле 2017 года Джошуа в невероятно драматичном бою нокаутом в 11-м раунде остановил 41-летнего Владимира Кличко. В том поединке британец впервые побывал в нокдауне, но нашел в себе силы вернуться и перевернуть сценарий битвы.

В сентябре 2018-го под градом ударов Джошуа не устоял еще один олимпийский чемпион – россиянин Александр Поветкин. Этот бой сложился для Энтони не так сложно – после не самого убедительного дебюта британец в середине седьмого раунда потряс Поветкина и без проблем добился победы техническим нокаутом.

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик Энтони Джошуа Александр Поветкин
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