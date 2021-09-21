Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа против олимпийских чемпионов: два нокаута в двух боях. ВИДЕО
Александру Усику на заметку
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) 25 сентября в Лондоне проведет бой с обязательным претендентом WBO из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Усик станет третьим соперником Джошуа с золотой медалью Олимпийских игр. Два предыдущих столкновения с себе подобными боксер из Уотфорда выиграл нокаутом.
В апреле 2017 года Джошуа в невероятно драматичном бою нокаутом в 11-м раунде остановил 41-летнего Владимира Кличко. В том поединке британец впервые побывал в нокдауне, но нашел в себе силы вернуться и перевернуть сценарий битвы.
В сентябре 2018-го под градом ударов Джошуа не устоял еще один олимпийский чемпион – россиянин Александр Поветкин. Этот бой сложился для Энтони не так сложно – после не самого убедительного дебюта британец в середине седьмого раунда потряс Поветкина и без проблем добился победы техническим нокаутом.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Реакция Месси на замену ожидаема. Его не меняли без явной причины 11 лет
- "Это было не из-за футбола". Марлос объяснил, почему принял украинское гражданство
- Стала известна оценка Яремчука за матч против Боавишты
- Эксперт: Джошуа победит в бою с Усиком
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО