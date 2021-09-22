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Пошли угрозы? Джошуа опубликовал подборку своих нокаутов

Бокс
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Чтобы Усик не забывал

Пошли угрозы? Джошуа опубликовал подборку своих нокаутов

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) перед боем с Александром Усиком (18-0, 13 КО) выложил в Instagram видео со своими самыми яркими нокаутами.

Джошуа выделил бои с Чарльзом Мартиным, Диллианом Уайтом, Александром Поветкиным, Кубратом Пулевым и, разумеется, оставил на закуску Владимира Кличко.

С Усиком Джошуа столкнется 25 сентября в Лондоне.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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