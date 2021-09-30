  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-чемпион: В реванше с Джошуа Усик станет еще лучше
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-чемпион: В реванше с Джошуа Усик станет еще лучше

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Рассчитываем на это

Экс-чемпион: В реванше с Джошуа Усик станет еще лучше

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) высказался о реванше между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Будет интересно посмотреть, сможет ли Джошуа внести коррективы и изменения, в которых он нуждается.

Но Усик выйдет на реванш уверенным, он тоже станет еще лучше, освоившись в супертяжелом весе.

Первый бой? Пока ты сам не выйдешь в ринг с Усиком и не узнаешь, что это такое, ты мало что сможешь сказать", - заявил Паркер.

Ожидается, что второй бой между Усиком и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...