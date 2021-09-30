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Экс-чемпион: В реванше с Джошуа Усик станет еще лучше
Рассчитываем на это
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (29-2, 21 КО) высказался о реванше между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Будет интересно посмотреть, сможет ли Джошуа внести коррективы и изменения, в которых он нуждается.
Но Усик выйдет на реванш уверенным, он тоже станет еще лучше, освоившись в супертяжелом весе.
Первый бой? Пока ты сам не выйдешь в ринг с Усиком и не узнаешь, что это такое, ты мало что сможешь сказать", - заявил Паркер.
Ожидается, что второй бой между Усиком и Джошуа пройдет в феврале-марте 2022 года.
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