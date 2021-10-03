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Компания Triller отказалась от организации поединка Камбосос - Лопес

Бокс
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Похоже, боя таки не будет

Компания Triller отказалась от организации поединка Камбосос - Лопес

UA-Футбол
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Промоутерская компания Triller отказалась от организации боя между австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

Об этом изданию Yahoo Sports сообщил исполнительный директор компании Торстен Мейер.

"С учетом рекламы, с маркетингом, который мы построили, радио и телевизионными роликами и всем этим, справедливо сказать, что на данный момент мы потратили на раскрутку боя где-то 9-10 миллионов долларов.

Мы ничего не получили взамен, так что для нас достаточно", - сказал Мейер.

Сообщается, что Камбосос не вылетел из Австралии в США 29 сентября, несмотря на забронированный для него рейс.

Напомним, что ранее Боб Арум дал прогноз на бой Усик - Джошуа 2.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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