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Компания Triller отказалась от организации поединка Камбосос - Лопес
Похоже, боя таки не будет
Промоутерская компания Triller отказалась от организации боя между австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Об этом изданию Yahoo Sports сообщил исполнительный директор компании Торстен Мейер.
"С учетом рекламы, с маркетингом, который мы построили, радио и телевизионными роликами и всем этим, справедливо сказать, что на данный момент мы потратили на раскрутку боя где-то 9-10 миллионов долларов.
Мы ничего не получили взамен, так что для нас достаточно", - сказал Мейер.
Сообщается, что Камбосос не вылетел из Австралии в США 29 сентября, несмотря на забронированный для него рейс.
Напомним, что ранее Боб Арум
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