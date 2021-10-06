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Фьюри: С Джошуа будет покончено, если в реванше он не победит Усика
Звучит логично
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поговорил о перспективах Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) перед боем-реваншем с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"Джошуа проиграл тому, кто был сильнее. Я не был сильно расстроен его поражением. Да, я потерял деньги, но у меня их много.
Если в реванше Джошуа не победит Усика, то с ним будет покончено. Джошуа нужно побеждать – и неважно, как он это сделает", - сказал Фьюри в комментарии для YouTube-канала Boxing Social.
В первом бою Усик 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма победил Джошуа единогласным решением судей и забрал у британца титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Реванш между двумя олимпийскими чемпионами может пройти в феврале-марте 2022 года.
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