Ломаченко и Комми договорились о бое – ESPN

Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) 11 декабря в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден проведет бой с экс-чемпионом IBF в легком весе Ричардом Комми (30-3-0, 27 KO), сообщает ESPN.

Бой Ломаченко – Комми пройдет после церемонии вручения приза Хайсмана – награды лучшему игроку в студенческом американском футболе.

Top Rank уже дважды организовывал бои для Ломаченко под церемонию Хайсмана – в 2017 году украинец досрочно побил Гильермо Ригондо, а спустя год единогласным решением судей остановил Хосе Педрасу.

Ломаченко в последнем бою в июне 2021 года разобрался с Масайоши Накатани, а Комми в феврале нокаутом в шестом раунде прошел Джексона Мартинеса.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года Комми нокаутом во втором раунде проиграл Теофимо Лопесу и потерял титул IBF.

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