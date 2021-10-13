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Уайлдер перенесет операцию на травмированной руке
Американец нуждается в хирургии
фото - boxingscene.com
Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.
Менеджер боксера Шелли Финкель сообщил, что «Бронзовому бомбардировщику» понадобится операция на травмированной руке.
"Его ждет операция, его сустав в порядке, сломана кость за суставом. Рука болит, но сам он в порядке и уже вчера был дома.
Он поправляется и на данный момент, если все будет в порядке, после операции он, возможно, сможет вернуться в ринг ближе к середине следующего года, не раньше апреля-мая", - сказал Финкель.
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