Уайлдер перенесет операцию на травмированной руке

Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО) в субботу в Лас-Вегасе в заключительном бою трилогии нокаутом в 11-м раунде проиграл Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) и не смог вернуть в свои руки титул WBC.

Менеджер боксера Шелли Финкель сообщил, что «Бронзовому бомбардировщику» понадобится операция на травмированной руке.

"Его ждет операция, его сустав в порядке, сломана кость за суставом. Рука болит, но сам он в порядке и уже вчера был дома.

Он поправляется и на данный момент, если все будет в порядке, после операции он, возможно, сможет вернуться в ринг ближе к середине следующего года, не раньше апреля-мая", - сказал Финкель.

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