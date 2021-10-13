Хэй вернулся к активным тренировкам и хочет драться с Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) запланировал полноценное возвращение в бокс ради боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-01, 22 КО).

"Настанет время, когда им понадобится соперник. А в идеале соперник должен быть таким, который принесёт больше денег. Так что, к вашему сведению, Хэймейкер уже в зале.

Чтобы побить Тайсона Фьюри, нужно показать то, чего он не видел раньше. Сейчас он выглядит непобедимым, он принял лучший удар сильнейшего панчера хэвивейта, Уайлдера, и все равно изыскал путь к победе. Так как же побить непобедимого? Возможно, опыт сможет подобрать ключик", - сказал Хэй.

Экс-соперник Владимира Кличко завершил карьеру в 2018 году после двух подряд поражений нокаутом от Тони Беллью.

В планы Фьюри Хэй вряд ли входит – впереди у Тайсона бой с «временным» чемпионом WBC и поединок за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

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