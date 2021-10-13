  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хэй вернулся к активным тренировкам и хочет драться с Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хэй вернулся к активным тренировкам и хочет драться с Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Сложно поверить, что это произойдет

Хэй вернулся к активным тренировкам и хочет драться с Фьюри

фото - fightnews.info

Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 КО) запланировал полноценное возвращение в бокс ради боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-01, 22 КО).

"Настанет время, когда им понадобится соперник. А в идеале соперник должен быть таким, который принесёт больше денег. Так что, к вашему сведению, Хэймейкер уже в зале.

Чтобы побить Тайсона Фьюри, нужно показать то, чего он не видел раньше. Сейчас он выглядит непобедимым, он принял лучший удар сильнейшего панчера хэвивейта, Уайлдера, и все равно изыскал путь к победе. Так как же побить непобедимого? Возможно, опыт сможет подобрать ключик", - сказал Хэй.

Экс-соперник Владимира Кличко завершил карьеру в 2018 году после двух подряд поражений нокаутом от Тони Беллью.

В планы Фьюри Хэй вряд ли входит – впереди у Тайсона бой с «временным» чемпионом WBC и поединок за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Бокс Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...