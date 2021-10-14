Промоутер: Джошуа нужен бой для разогрева

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что рекомендовал бы Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провести промежуточный поединок перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Его слова цитирует SkySports:

"Джошуа нужен бой для разогрева, ему нужно вернуть ментальность победителя перед реваншем с Усиком. Возможно, в дальнейшем он подерется с победителем боя Фьюри - Усик, это будет большой поединок.

Я верю, что бой Фьюри - Усик может произойти, но сейчас это невозможно, потому что идет подготовка к реваншу с Джошуа. Думаю, Усик опять победит. Если бы оставалось на 20 секунд больше, Усик бы удосрочил Джошуа.

Единственный способ Джошуа победить - навязать свой бой. Не вижу, как Джошуа выиграть в реванше" - сказал он.