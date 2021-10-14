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Промоутер: Джошуа нужен бой для разогрева
Возможно, он и прав
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что рекомендовал бы Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) провести промежуточный поединок перед реваншем с Александром Усиком (19-0, 13 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Джошуа нужен бой для разогрева, ему нужно вернуть ментальность победителя перед реваншем с Усиком. Возможно, в дальнейшем он подерется с победителем боя Фьюри - Усик, это будет большой поединок.
Я верю, что бой Фьюри - Усик может произойти, но сейчас это невозможно, потому что идет подготовка к реваншу с Джошуа. Думаю, Усик опять победит. Если бы оставалось на 20 секунд больше, Усик бы удосрочил Джошуа.
Единственный способ Джошуа победить - навязать свой бой. Не вижу, как Джошуа выиграть в реванше" - сказал он.
Напомним, что ранее стал
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