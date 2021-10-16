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Лопес - Камбосос: Стала известна новая возможная дата поединка
Они когда-то встретятся?
Известный американский инсайдер Майк Копинджер поделился новой информацией по поводу поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
Твиттер Копинджера:
"Источники: Чемпионский поединок в легком весе между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом перенесен на 27 ноября после того, как DAZN потеряли бой Райана Гарсии и Джозефа Диаса. Matchroom и DAZN примут окончательное решение на выходных."
Напомним, что последней рабочей датой проведения боя было 16 октября, однако из-за отказа компании Triller проводить вечер поединок снова сместился во времени.
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