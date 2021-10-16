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Лопес - Камбосос: Стала известна новая возможная дата поединка

Бокс
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Они когда-то встретятся?

Лопес - Камбосос: Стала известна новая возможная дата поединка

UA-Футбол
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Известный американский инсайдер Майк Копинджер поделился новой информацией по поводу поединка между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и австралийцем Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Твиттер Копинджера:

"Источники: Чемпионский поединок в легком весе между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом перенесен на 27 ноября после того, как DAZN потеряли бой Райана Гарсии и Джозефа Диаса. Matchroom и DAZN примут окончательное решение на выходных."

Напомним, что последней рабочей датой проведения боя было 16 октября, однако из-за отказа компании Triller проводить вечер поединок снова сместился во времени.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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