Промоутер Усика: Третий бой Фьюри - Уайлдер меня абсолютно не впечатлил

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк поделился своими впечатлениями от поединка Фьюри - Уайлдер 3. Его слова цитирует tribuna.ua:

"Третий бой Фьюри - Уайлдер меня абсолютно не впечатлил. Я ни от одного, ни от другого не увидел ничего такого, что могло бы повредить потенциально Усику. Да, разумеется, всегда может прилететь какой лаки-панч непонятно откуда. Но чтобы Уайлдер нанес удар, он должен четко видеть цель. А если цель всегда движется, то этот удар не вылетит никогда, а если и вылетит, то мимо.

Говоря о Фьюри, он боксер лучше, чем Уайлдер, очевидно. Но если к поединку с Александром он подойдет в такой же форме, в которой был в третьем бою, то у него нет ни малейших шансов победить Усика" - сказал он.