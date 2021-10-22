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Лопес защитил статус лучшего молодого боксера мира по версии ESPN

Бокс
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Обидчик Ломаченко остается на вершине

Лопес защитил статус лучшего молодого боксера мира по версии ESPN

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ESPN представил обновленную версию рейтинга 25 лучших молодых боксеров мира возрастом до 25 лет.

На первом месте остался абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), следом за которым располагаются Шакур Стивенсон, Девин Хэйни, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.

Первый бой в статусе лидера рейтинга ESPN Лопес должен провести 27 ноября против Джорджа Камбососа-младшего.

Отметим, что украинским боксерам в рейтинге ESPN места не нашлось.

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В статье: Бокс Теофимо Лопес
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