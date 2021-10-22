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Лопес защитил статус лучшего молодого боксера мира по версии ESPN
Обидчик Ломаченко остается на вершине
ESPN представил обновленную версию рейтинга 25 лучших молодых боксеров мира возрастом до 25 лет.
На первом месте остался абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО), следом за которым располагаются Шакур Стивенсон, Девин Хэйни, Верджил Ортис и Давид Бенавидес.
Первый бой в статусе лидера рейтинга ESPN Лопес должен провести 27 ноября против Джорджа Камбососа-младшего.
Отметим, что украинским боксерам в рейтинге ESPN места не нашлось.
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