В ММА боец нокаутировал соперника за пять секунд. ВИДЕО

Российский боец ММА Умахан Ибрагимов на турнире British Fighting Championship на 5-й секунде боя отправил в глубокий нокаут Бена Додстера.

Британец после приветственного касания перчатками сразу же выполнил лоу-кик – за эту дерзость Ибрагимов мгновенно наказал соперника убийственным ударом ногой в голову.

Congratulation to one of our fighters on his 5-second KO at @BritishFighting



Thanks to Umakhan Ibragimov for trusting us to help him on his journey.



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