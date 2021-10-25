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В ММА боец нокаутировал соперника за пять секунд. ВИДЕО
Получилось зрелищно
фото - championat.com
Российский боец ММА Умахан Ибрагимов на турнире British Fighting Championship на 5-й секунде боя отправил в глубокий нокаут Бена Додстера.
Британец после приветственного касания перчатками сразу же выполнил лоу-кик – за эту дерзость Ибрагимов мгновенно наказал соперника убийственным ударом ногой в голову.
Congratulation to one of our fighters on his 5-second KO at @BritishFighting— Sergio Pineiro MMA (@SergioFPMMA) October 23, 2021
Thanks to Umakhan Ibragimov for trusting us to help him on his journey.
Follow our team:@LewisSimpsonMMA @JoeGravel20 @JcMurray720MMA @JamesRees83 pic.twitter.com/M8TWjmMHKP
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