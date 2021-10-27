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Джошуа: Я бы поехал в Украину на реванш с Усиком
Британец согласен на любые варианты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) дал понять, что готов приехать в Украину на бой-реванш с новым чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
"О том, где будет бой, лучше говорить с промоутерами и менеджерами.
При необходимости я бы поехал в Украину на реванш, но это последняя опция.
Усик – чемпион, поэтому вам нужно спрашивать его, ведь он захочет максимизировать свой заработок. Я иду за поясами", - сказал Джошуа в интервью каналу iFL TV на YouTube.
Предполагается, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в марте или апреле 2022 года. Контракт на повторный бой еще не заключен.
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