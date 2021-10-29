Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тарас Шелестюк в 2021 году проведет ещё один бой
Об этом украинец написал на своей странице
Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) анонсировал свой следующий бой.
Он должен состоятся в декабре, но имя соперника пока неизвестно.
Этот бой станет вторым для Шелестюка в этом году. Предыдущий он провел 17 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу
- Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави
- Руководство Интера выступило с заявлением по поводу будущего Эриксена в Милане
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...