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Тарас Шелестюк в 2021 году проведет ещё один бой

Бокс
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Об этом украинец написал на своей странице

Тарас Шелестюк в 2021 году проведет ещё один бой

Новина українською

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (19-0, 11 КО) анонсировал свой следующий бой.

Он должен состоятся в декабре, но имя соперника пока неизвестно.

Этот бой станет вторым для Шелестюка в этом году. Предыдущий он провел 17 октября.

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В статье: Тарас Шелестюк
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