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Канело и Плант прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком
Кто же оказался тяжелее
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в суперсреднем весе WBA, WBC и WBO Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) и его будущий соперник, чемпион по версии IBF Калеб Плант (21-0; 12 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне очного поединка.
Так, мексиканский боксер оказался тяжелее своего визави и продемонстрировал показатель 168 фунтов (76,2 кг). Его соперник 167 фунтов (75,7 кг).
Напомним, что поединок за статус абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе состоится уже этой ночью, с 6 на 7 ноября. Начало боя – в 03:00 по киевскому времени, онлайн трансляция – на сервисе Megogo.
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