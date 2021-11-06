Канело и Плант прошли официальную церемонию взвешивания перед поединком

Чемпион мира в суперсреднем весе WBA, WBC и WBO Сауль Альварес (56-1-2; 38 КО) и его будущий соперник, чемпион по версии IBF Калеб Плант (21-0; 12 КО) прошли официальную церемонию взвешивания накануне очного поединка.

Так, мексиканский боксер оказался тяжелее своего визави и продемонстрировал показатель 168 фунтов (76,2 кг). Его соперник 167 фунтов (75,7 кг).