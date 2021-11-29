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Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира

Бокс
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Парадоксальная ситуация

Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира

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Накануне Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Нью-Йорке разделенным решением судей проиграл Джорджу Камбососу-младшему (20−0, 10 КО) и потерял титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA.

В обновленном рейтинге лучших боксеров легкого дивизиона по версии портала BoxRec Лопес опустился на третье место, а первым стал украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).

Топ-10 легковесов мира по версии BoxRec:

Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира - изображение 1

Ломаченко следующий бой проведет 11 декабря в Нью-Йорке против бывшего чемпиона IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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