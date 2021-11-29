Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко после поражения Лопеса стал лучшим легковесом мира
Парадоксальная ситуация
TOP Rank
Накануне Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Нью-Йорке разделенным решением судей проиграл Джорджу Камбососу-младшему (20−0, 10 КО) и потерял титулы WBC Franchise, IBF, WBO и WBA.
В обновленном рейтинге лучших боксеров легкого дивизиона по версии портала BoxRec Лопес опустился на третье место, а первым стал украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО).
Топ-10 легковесов мира по версии BoxRec:
Ломаченко следующий бой проведет 11 декабря в Нью-Йорке против бывшего чемпиона IBF Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Популярное сейчас
- Гладкий: До сих пор пользуюсь тем, чему меня научил Луческу
- Довбик - после 5:1 с Ворсклой: Показали свой лучший футбол
- Александрия - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 29 ноября 2021
- Камбосос сенсационно победил Лопеса и стал новым абсолютом в легком весе
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
- "Закатали рукава": Уотфорд смешно подколол Роналду в твиттере