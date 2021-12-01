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Владимир Кличко снялся в экстремальном реалити-шоу на Amazon Prime

Бокс
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Легендарный боксер откроется с новой стороны

Владимир Кличко снялся в экстремальном реалити-шоу на Amazon Prime

Новина українською

Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко появится в телешоу «Celebrity Hunted» на Amazon Prime, премьера которого состоится 3 декабря.

Кличко-младшему придется столкнуться с командой «охотников», которые будут преследовать боксера и попытаются помешать ему добраться до указанной географической точки в Германии.

«Почему я принял этот вызов? Потому что я хочу показать, что мой метод может работать в конкретных ситуациях. Хочу доказать, что сила воли – это самое сильное качество в жизни для преодоления любых испытаний», - говорит украинец.

Владимир Кличко ушел из бокса летом 2017 года вскоре после драматичного поражения от Энтони Джошуа. Сейчас боксер занимается продвижением своей мотивационной книги «F.A.C.E. the Challenge», ведет курс в университете Санкт-Галлена и курирует деятельность своих многочисленных компаний.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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