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Мейвезер: Победа Усика над Джошуа – не сенсация

Бокс
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Американец дело говорит

Мейвезер: Победа Усика над Джошуа – не сенсация

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Легендарный Флойд Мейвезер считает, что в победе Усика над Джошуа не было ничего сенсационного.

"Это не сенсация, а бой двух ребят с большим опытом. Просто Джошуа был на виду, а Усик – нет, он оставался за кулисами.

Усик – чертовски сильный боксер. Джошуа не справился в этом поединке", - сказал Мейвезер в комментарии YouTube-каналу FightHype.com.

Реванш между Усиком и Джошуа должен пройти в марте-апреле 2022 года. Промоутеры рассматривают варианты с проведением боя в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Флойд Мейвезер
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