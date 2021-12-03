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Мейвезер: Победа Усика над Джошуа – не сенсация
Американец дело говорит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик (19-0, 13 КО) 25 сентября в Лондоне единогласным решением судей побил Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.
Легендарный Флойд Мейвезер считает, что в победе Усика над Джошуа не было ничего сенсационного.
"Это не сенсация, а бой двух ребят с большим опытом. Просто Джошуа был на виду, а Усик – нет, он оставался за кулисами.
Усик – чертовски сильный боксер. Джошуа не справился в этом поединке", - сказал Мейвезер в комментарии YouTube-каналу FightHype.com.
Реванш между Усиком и Джошуа должен пройти в марте-апреле 2022 года. Промоутеры рассматривают варианты с проведением боя в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.
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