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В Австралии боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Бокс
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И сам рефери сначала растерялся

В Австралии боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

Фото: instagram.com/joemccoy_fight_page

Новина українською

3 декабря в Нортбридже (Австралия) состоялся боксёрский поединок между Джо Маккоем и Фано Кори.

Во втором раунде произошёл уникальный случай: спортсмены одновременно нанесли удар по друг другу и оба упали на ринг. Рефери сперва растерялся, но затем одновременно открыл счёт для обоих бойцов.

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В статье: Джо Маккой Фано Кори
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