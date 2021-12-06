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В Австралии боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун
И сам рефери сначала растерялся
Фото: instagram.com/joemccoy_fight_page
3 декабря в Нортбридже (Австралия) состоялся боксёрский поединок между Джо Маккоем и Фано Кори.
Во втором раунде произошёл уникальный случай: спортсмены одновременно нанесли удар по друг другу и оба упали на ринг. Рефери сперва растерялся, но затем одновременно открыл счёт для обоих бойцов.
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